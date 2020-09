Suddividere gli interventi in 5 tappe, spalmate su altrettanti anni. Il Municipio di Chiasso ha un piano per affrontare la ristrutturazione del Palapenz. Lo ha messo nero su bianco da poche ore. Starà ora ai commissari della Gestione e dell’Edilizia analizzarlo per poi decretare se la via scelta è vincente o meno.

Il progetto di base resta lo stesso proposto nell’autunno dello scorso anno, dal costo di 5,5 milioni di franchi circa. Una cifra che servirà sia per rimettere a lucido la struttura (inaugurata nel 1983, ormai mostra gli acciacchi del tempo), sia per risolvere alcuni problemi strutturali. Il piano non ha però mai fatto l’unanimità tra i commissari. La speranza del Municipio è che questa nuova proposta crei finalmente il consenso e superi lo scoglio del Consiglio comunale.

Sale aperte il più possibile

Vediamo nei dettagli in cosa consiste la proposta. La spesa prevista ogni anno, e quindi per ogni tappa, è di un milione di franchi circa, esordisce l’Esecutivo. «La suddivisione è strutturata in modo che gli interventi e i costi siano distribuiti lungo un lasso di tempo di 5 anni e altresì in maniera tale da non intervenire presso gli spazi interni durante i primi due anni, al fine di permettere il proseguimento delle attività sportive e delle manifestazioni».

Le prime due tappe dei lavori si concentreranno quindi sull’esterno. L’uso degli spazi interni non è però escluso a priori anche nelle fasi successive della ristrutturazione: «Nei successivi 3 anni - si precisa - lo stabile potrà essere parzialmente fruibile, anche se al momento non è possibile indicare in che misura potrà essere utilizzato. Una volta elaborato il progetto e deliberati i lavori, potranno essere fornite indicazioni più dettagliate. È ipotizzabile che si possa, per determinate opere, agire su una sala e successivamente sull’altra».

La richiesta di aiuto

L’investimento stimato in totale è di 5,5 milioni circa. La speranza di Chiasso è di poter ricevere un aiuto economico da parte dei Comuni vicini. Una lettera per chiedere ad altri Comuni di partecipare ai costi è stata spedita questa estate.

Il cronoprogramma

Il primo anno sono previsti i lavori per il consolidamento strutturale, così come il risanamento del cantinato ad ovest. Il secondo anno il programma prevede sostanzialmente interventi alle facciate e al tetto, il terzo anno sarà poi dedicato ai serramenti, al terreno esterno e al rinforzo della carpenteria del tetto. Il quarto e il quinto anno saranno consacrati alle opere interne, tra cui la sostituzione della pavimentazione delle sale.

