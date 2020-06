Sono state tensioni pregresse e un possibile fraintendimento a portare, nel marzo 2018, un allora 73.enne a investire con la propria auto un vicino di 46 anni a Stabio. L’uomo si trova oggi a processo di fronte alla Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Mauro Ermani. È accusato di ripetuto tentato omicidio intenzionale, e in subordine di ripetute tentate lesioni gravi o lesioni semplici qualificate.

I fatti in esame sono chiari (sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e, in parte, dalla moglie della vittima): la vittima ha avvicinato l’imputato nel cortile della palazzina in cui vivono per chiedergli essenzialmente di farsi i fatti suoi riguardo a dove parcheggia la macchina (l’imputato nega però di aver mai fatto segnalazioni al riguardo all’amministrazione, da cui il fraintendimento). Ne è nato un diverbio in cui l’imputato dà una prima spinta e la vittima reagisce, facendo cadere l’anziano e - si scoprirà poi – fratturandogli una vertebra. Per questo la vittima ha ricevuto un decreto d’accusa, cresciuto in giudicato, che lo condanna a una pena sospesa di 45 giorni per lesioni semplici.

Finito il diverbio, la vittima è rimasta nel parcheggio, telefonando a qualcuno. È passato poco più di un minuto quando l’imputato, alla guida della sua auto e viaggiando a una velocità stimata fra i 25 e i 30 km/h, ha cercato di investirlo una prima volta. La vittima è riuscita a schivare e a reagire dando un calcio alla portiera dell’auto. L’imputato allora ha fatto retromarcia e ci ha riprovato, ma la vittima ha schivato di nuovo. Il terzo tentativo è stato quello buono. Un’altra retromarcia, e l’anziano è riuscito a colpire il vicino, schiacciandolo fra la sua auto e un’altra parcheggiata, provocandogli fortunatamente ferite solo lievi (anche perché l’auto parcheggiata non aveva il freno a mano tirato e dopo l’urto si è spostata).

La discussione in aula si è concentrata sulle intenzioni dell’imputato: voleva uccidere o spaventare? Per la prima ipotesi si è battuta la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis (che ha ereditato l’incarto dall’ex sostituto procuratore generale Antonio Perugini, nel frattempo andato in pensione), che ha chiesto che l’anziano venga condannato a cinque anni di carcere: «L’imputato ha affermato di non voler uccidere la vittima, ma solo spaventarla. Ma non può essere creduto. Se voleva solo spaventarlo, dopo il secondo tentativo di investimento doveva ritenersi soddisfatto e interrompere ulteriori manovre intimidatorie. Se ha continuato è perché non aveva ottenuto il suo reale intento: ucciderlo».

Per l’avvocata Gaia Zgraggen, legale d’ufficio dell’anziano, i fatti sono dovuti «allo sfortunato incontro delle indoli dell’imputato e della vittima». Zgraggen, che ha chiesto una condanna a massimo un anno sospeso per lesioni semplici qualificate, ha sottolineato come la vittima avesse esasperato, con il suo agire «incurante delle regole del buon vicinato», gran parte del condominio, tanto che «aveva reso invivibile la vita al mio assistito a casa propria, l’unico posto in cui una persona ha il diritto di sentirsi sicuro». Per la legale non si trattava nei primi due casi di tentativi di investimento, bensì di intimidazioni. E quando l’investimento è avvenuto, la vita della vittima non è mai stata in pericolo. Inoltre una perizia ordinata dalla Corte ha stabilito che in quel momento l’anziano soffriva di una reazione acuta da stress, cosa che ha determinato una scemata imputabilità di grado leggero medio: «Difficilmente in queste condizioni poteva rendersi contro delle conseguenze del suo agire», ha riassunto Zgraggen.

La sentenza è attesa nel tardo pomeriggio.

