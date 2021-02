Molto spesso parlando delle difficoltà del settore il pensiero viene rivolto a chi ha dovuto abbassare le serrande del proprio locale con l’arrivo del virus. Eppure c’è anche chi un ristorante non ce l’ha, ma la cui vita ruota ugualmente intorno ai piaceri della tavola. Tra loro c’è Federico Zinzi, conosciuto anche come Chef Tato. Dopo aver perso il lavoro che aveva in un grotto del Mendrisiotto, Zinzi, 24 anni, ha deciso di rimboccarsi le maniche e reinventarsi. In che modo? Lo abbiamo chiesto direttamente a lui, che da ottobre ha lanciato il progetto «Il ristorante a casa tua», proponendosi come chef a domicilio, con la collaborazione del collega Davide Cancellier.

Si dice che «se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto». È più o meno quello che hai fatto con il ristorante....