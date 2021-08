Sono già aperte le iscrizioni per Walking Mendrisiotto 2021 che ritorna dopo un anno di pausa forzata il prossimo 26 settembre. «Abbiamo atteso per oltre un anno questo momento e ora proponiamo una sesta edizione di Walking Mendrisiotto con diverse novità» annunciano gli organizzatori dell’omonima associazione.

Sono confermati il percorso Chiasso di 7.4 km, il tracciato Famiglia di 3.4 km, il classico Castello di 11.8 km, l’impegnativo Salorino di 15.1 km e non da ultimo Walk&Dog, il tracciato pensato per chi vuole cimentarsi con il proprio cane. Ma la grande novità è la zona di partenza e arrivo ora situata al Centro Campagna Adorna che offre una logistica molto interessante per simili eventi e che ha reso necessarie alcune modifiche anche ai percorsi (vedi il sito www.walkingmendriso.ch).

Le iscrizioni sono già possibili online tramite i siti www.walkingmendrisio.ch e www.biglietteria.ch o attraverso la polizza di versamento (entro il 6 settembre). Fino al 30 agosto saranno inoltre in vigore le seguenti offerte: 50% di sconto sulle iscrizioni per le famiglie tramite l’offerta Family Ticket patrocinata da Fluidra e 12,5% di sconto per i gruppi a partire da 8 partecipanti (formulari d’iscrizione su www.walkingmendrisio.ch). Iscrivendosi entro i termini indicati sopra oppure online entro il 12 settembre ci si può assicurare l’invio a casa del pettorale con stampato il proprio nome e la carta giornaliera Arcobaleno (tutte le zone, 2. classe, valida il giorno dell’evento). Le iscrizioni al percorso Walk&Dog sono invece possibili solo online, con un limite di 100 cani iscritti (nessun limite per gli accompagnatori). La quota d’iscrizione include una t-shirt, il pettorale con nome, carta giornaliera Arcobaleno, un buono pasto, i rifornimenti e il servizio sanitario lungo il percorso. Per la categoria Walk&Dog è inoltre previsto un premio ricordo anche per il cane.