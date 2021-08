«Lei mi chiede se sono riuscito a “digerire” l’elezione a sindaco? Rispondo semplicemente affermando che la mia vita è totalmente cambiata. Oggi come oggi la mia agenda è piena di impegni. Un cambiamento enorme». È con pacatezza che Antonio Guidali, sindaco di Riva San Vitale, risponde alle nostre domande a quasi quattro mesi dall’elezione. Un’elezione, a detta di tutti, del tutto inattesa.

«È stato un risultato assolutamente inaspettato, anche se è stata una bella sorpresa. Non ci pensavo proprio. Immaginate uno come me che dopo 0 giorni di attività politica arriva in Municipio, addirittura a ricoprire la carica di sindaco» aggiunge.

«Vicinanza al cittadino»

Ad ogni modo Guidali non è del tutto inesperto per quanto riguarda il funzionamento della macchina amministrativa comunale. Per ben 25 anni...