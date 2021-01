Il bosco svolge in modo preponderante la funzione di protezione ma non va dimenticata la sua destinazione come area naturalistica e di svago. Per far questo occorre però che tutte queste zone siano sicure. A Riva San Vitale il bosco sopra l’abitato non rispetta appieno questa condizione, ancora di più dopo la tempesta di scirocco dell’ottobre scorso che ha causato importanti danni forestali, come peraltro in tutto il cantone. Si è così deciso di dare avvio a lavori selvicolturali urgenti per garantire un minimo di sicurezza. Questi interventi sono il preludio all’elaborazione di un progetto selvicolturale destinato al ripristino completo del bosco di protezione sopra il paese di Riva. Attualmente, con la supervisione dell’Ufficio forestale cantonale, è in corso l’allestimento degli atti d’appalto...