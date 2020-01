Ventiquattro. È un numero che spaventa il PLR e che invece carica la Lega. Ed è un numero a cui si deve aggiungere anche un sette, arrivando a trentuno. Questa è la percentuale degli elettori chiassesi che - in novembre alle elezioni federali - ha votato Lega e UDC, con il PLR al 18,28%. Numeri che spingono i due partiti di destra - che a Chiasso il 5 aprile correranno con una lista unica - a puntare al raddoppio in Municipio e a veder eletta sindaco Roberta Pantani. Lega e UDC hanno presentato i nomi dei cinque candiadti in lizza per l’Esecutivo. Oltre a Pantani saranno della partita il granconsigliere Stefano Tonini, il capogruppo in consiglio comunale Gianandrea Mazzoleni e i consiglieri comunali Daniela Bonacina e Claudio Schneeberger. E il motto scelto da Lega e UDC per questa tornata elettorale non lascia molto spazio alle interpretazioni: «È il momento di cambiare».