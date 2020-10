Bella la bici elettrica. Comoda, moderna, veloce. Anche abbastanza costosa. Scoprire che qualcuno l’ha rubata deve essere una bella mazzata emotiva. Ne sanno qualcosa i proprietari delle otto e-bike fatte sparire l’anno scorso tra Mendrisio e Lugano dai due uomini condannati ieri alle Correzionali a pene detentive sospese con la condizionale (centottanta e centoquaranta giorni) e a sei anni di espulsione dalla Svizzera. I due, un pizzaiolo italiano di trent’anni e un muratore marocchino di ventinove, residenti entrambi in Italia, agivano in complicità e seguendo precisi piani, aiutati in alcuni casi da una terza persona con cui hanno suddiviso il ricavato della vendita della refurtiva, il cui valore totale supera i 36 mila franchi. Delle bici elettriche rubate, quattro sono state restituite...