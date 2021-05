Il Consiglio federale ieri ha deciso di riaprire più del previsto, alleggerendo ad esempio le restrizioni in vigore per eventi privati e manifestazioni pubbliche, annunciando nuovi allentamenti per i prossimi mesi e arrivando a ipotizzare eventi con perfino 10.000 persone per la fine di agosto.

Queste buone notizie però non bastano agli organizzatori della Sagra del borgo di Mendrisio che nei giorni scorsi hanno deciso di cancellare anche l’edizione 2021 dell’atteso e tradizionale evento che anima le vie e le piazze a fine settembre. Una decisione che hanno scelto di confermare anche ieri, malgrado gli spiragli di ottimismo trapelati dalle parole di Alain Berset in conferenza stampa.

La storia si ripete

Come nel 2020, la sagra non ci sarà quindi nemmeno nel 2021. La scelta - spiega il presidente...