«È stata una decisione sofferta, anche se dettata dal buon senso». Queste sono le parole che il presidente della Fondazione Processioni storiche Gabriele Ponti non avrebbe mai voluto pronunciare. In serata è infatti giunto l’annuncio dell’annullamento dell’edizione 2020 delle Processioni di Mendrisio, dallo scorso anno patrimonio UNESCO. Come scordare in effetti l’impegno e la passione investiti nei preparativi delle due sfilate, «nel limite del possibile», nonostante la minaccia – sempre più concreta – del coronavirus?

«È chiaro che bisogna guardare la realtà delle cose, vedendo il bicchiere sempre mezzo pieno», constata Ponti. Insomma, anche l’energia e la voglia di fare hanno dovuto subire una dolorosa battuta d’arresto di fronte ai provvedimenti adottati progressivamente da Consiglio federale, Consiglio di Stato e Città di Mendrisio: «Ci trovavamo in difficoltà anche dal punto di vista organizzativo, dal momento che non potevamo andare in cinquantamila a preparare le cose». Ma «soprattutto» è necessario non perdere di vista il principio della proporzionalità: l’emergenza in corso «è un problema molto più grande rispetto alle Processioni, un problema di salute pubblica». I promotori seguono dunque «più che volentieri le indicazioni di chi si è chinato dall’inizio in modo serio su questa problematica». E, a questo stadio, si è anche riusciti a «fermare una buona parte dei costi».

Gioielli nel borgo

Il coronavirus non riesce tuttavia a soffocare interamente l’annuale dichiarazione d’amore che organizzatori e cittadini di Mendrisio (ma non solo) esprimono alla tradizione e alla città: i trasparenti, o perlomeno la maggior parte di essi, continueranno ad adornare le vie del Borgo fino alla fine della settimana di Pasqua, garantendo un’«atmosfera pasquale». Nella consapevolezza della ciclicità di certi – sventurati – avvenimenti: già nel 1998, l’anno del bicentenario, le sfilate erano state annullate per maltempo. «Quest’anno abbiamo saputo al 12 di marzo che il 9 e il 10 di aprile piove», osserva con filosofia il nostro interlocutore.

Che conclude: «Malgrado al momento ci pervada un po’ di tristezza, io vedo un bel raggio di sole nel sostegno della popolazione e nelle numerose iscrizioni. L’attesa di un anno ravviverà ulteriormente questa passione: l’anno prossimo saremo ancora di più».

