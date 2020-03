Come anticipato dal Corriere del Ticino, il Consiglio di Stato, quale Autorità di vigilanza sui Comuni, ha confermato di aver recentemente sanzionato il municipale di Mendrisio Giorgio Comi . La sanzione è da ricondurre al mancato rispetto della norma che regola la collisione di interessi in seno al Municipio.

Questa norma - che vuole vietare l’interferenza di interessi privati nella gestione del Comune - prevede che i membri di municipio non possano prendere parte né alle discussioni, né al voto su oggetti che riguardano il loro personale privato interesse e quello di società o enti privati in cui essi rivestono ruolo di amministratori o dirigenziale. Ne sono esclusi solo gli enti (quali le associazioni locali) con fini prettamente ideali, privi di scopi economici e che operano a titolo di mero volontariato. L’obbligo di astensione si estende anche a riunioni, gruppi di lavoro, ecc. a cui i membri di Municipio partecipano nella loro funzione di capodicastero.

Dagli approfondimenti è emerso che il municipale, in più occasioni, non ha rispettato l’obbligo in questione. I fatti sono avvenuti durante alcune riunioni dell’Esecutivo cittadino, come pure nell’ambito dell’attività ordinaria del municipale fuori seduta in veste di capo del Dicastero politiche sociali e quartieri, generando sovrapposizioni di ruolo privato e pubblico incompatibili.