Ci sarà verosimilmente «battaglia» lunedì 29 marzo durante la seduta del Consiglio comunale di Novazzano. Verrà infatti esaminata la richiesta di credito del Municipio di 2,2 milioni di franchi per progettare tre palazzine in zona Casate per appartamenti destinati ad anziani autosufficienti. Il progetto municipale non ha infatti fatto l’unanimità a livello commissionale. Sia la Gestione sia le Opere pubbliche si sono spaccate, tanto che ai consiglieri saranno presentati due rapporti: quello favorevole sottoscritto da PPD e PLR e quello di minoranza firmato dai membri di Insieme a sinistra e di Lega-UDC.

La maggioranza

Il rapporto di maggioranza plaude all’iniziativa di costruire i tre edifici per un totale di 32 appartamenti, offerti in affitto a prezzo di mercato. L’investimento stimato è di...