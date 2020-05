Sbanda e finisce contro il guidovia

Un incidente stradale è avvenuto quest’oggi verso le 11.25 all’altezza di Rancate, sulla rampa di accesso dell'autostrada A2 che da Stabio porta verso Mendrisio. Lo anticipa Rescue Media, spiegando che probabilmente il fondo stradale reso scivoloso dall'acqua è all'origine del sinistro. La conducente di una Fiat ha improvvisamente perso il controllo del veicolo e, dopo aver sbandato, è finita contro il guidovia di protezione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure alla donna, in seguito trasferita al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le ferite riportate sarebbero apparentemente non gravi. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.