Ma cosa accadrà da domani? Il cantiere in corso in via Livio si sposterà dall’ultimo tratto della via, quello a fondo cieco, a quello che consente di raggiungere il parcheggio ex Gambrinus (la via sarà sbarrata dal bivio con via Motta al posteggio ex Gambrinus). Per poter raggiungere quell’area sarà quindi istituito un doppio senso di marcia sulla strada normalmente a senso unico che si allontana dalla piazzetta con posteggio: vicolo dei Calvi. Via Lavizzari sarà invece percorribile solo in senso contrario al solito.