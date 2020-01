Dopo aver denunciato ieri l’ennesima situazione di disagio per gli inquilini di palazzo Carpano a Chiasso, il consigliere comunale PPD Giorgio Fonio ha inoltrato un’interrogazione al Municipio chiedendo di valutare la possibilità di segnalare quanto successo alla Magistratura e di attivarsi per garantire agli inquilini un alloggio temporaneo nel caso in cui la situazione non dovesse risolversi a breve.