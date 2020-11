È un «gruppone» di Comuni quello lanciato verso la realizzazione di una rete di biciclette condivise del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Per la precisione sono 14 le amministrazioni che hanno aderito all’iniziativa coordinata dalla Commissione regionale dei trasporti e basata sulla proposta della ditta Publibike, che fornisce il servizio nel Luganese. Non hanno aderito per il momento i Municipi di Breggia, Rovio e Arogno, «ma solo per questioni dettate dalla posizione dei paesi, che risulta essere lontana dal resto della rete di bike-sharing» fa sapere il presidente della commissione Andrea Rigamonti. «Non è da escludere un loro coinvolgimento nella prossima fase». Gli altri Comuni sono pronti a investire in un piano che prevede, per iniziare, la messa a disposizione di oltre 200 biciclette,...