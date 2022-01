Non c’è stato spazio per gli auguri di Natale, il 23 dicembre scorso, nel piazzale dei magazzini comunali di Chiasso. Quel giorno, infatti, agli abbracci e ai «Buone Feste» si sono sostituiti attimi di tensione tra due operai comunali. Al punto che, quanto successo, è finito negli uffici del Ministero pubblico. Stando a quanto abbiamo potuto appurare, negli spazi del Comune, quel pomeriggio, gli animi si sono presto surriscaldati e alla scena hanno assistito diversi colleghi. Uno dei due operai, per motivi non noti, avrebbe preso a male parole un collega e, successivamente, i due sarebbero arrivati «a contatto». Tanto che, per mettere fine alla lite – durante la quale il primo avrebbe messo le mani al collo del secondo – sarebbero dovuti intervenire i colleghi presenti.