Scooterista ferito in un incidente a Mendrisio

Scooterista ferito in un incidente della circolazione a Mendrisio. Il conducente di uno scooter è rimasto ferito in un incidente della circolazione avvenuto martedì pomeriggio, attorno alle ore 13:45, in via Francesco Borromini a Mendrsio. Stando alle prime informazioni raccolte lo sventurato circolava in direzione dello svincolo autostradale quando, in senso opposto, circolava un furgone immatricolato in Ticino, intento a svoltare su via Rime. Lo scooterista, per evitare l'impatto, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure all'uomo, in seguito trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale della Beata Vergine. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico.