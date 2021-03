Scuola dell’infanzia e mensa completeranno Lattecaldo

Il Centro scolastico a Lattecaldo, nel Comune di Breggia, sta per essere completato con la costruzione della nuova sede della scuola dell’infanzia e della mensa delle scuole elementari. Il Municipio ha infatti pubblicato la richiesta di un credito di 687.000 franchi per la progettazione e gli appalti delle opere.

Di questa struttura si parla da tempo, per lo meno dal dicembre 2017 quando l’Esecutivo decise di indire un concorso di progettazione. Oggi, quindi, l’iter subisce un’accelerazione con la suddetta richiesta di credito.

Diciamo subito che l’operazione dovrebbe costare attorno ai 6,7 milioni di franchi, compresi il rifugio pubblico e le dotazioni supplementari per un uso civile. Dedotti i sussidi cantonali, a carico del Comune rimarranno oltre 5,3 milioni. Dovrebbe comunque giungere anche un sostegno finanziario da parte del Cantone pari a 1,2 milioni, come da un’indicazione di massima della Sezione degli enti locali.

Ubicazione ideale

Il mandato è stato affidato ai vincitori del concorso di progetto, lo studio d’architettura Canevascini&Corecco Sagl di Lugano. Le nuove strutture andranno come accennato a completare il Centro scolastico, un comparto già destinato a ospitare altri edifici educativi. Un comparto che il Municipio definisce ideale dal punto di vista logistico fra l’imbocco della Valle di Muggio, Morbio Superiore e Sagno, peraltro ottimamente servito dai trasporti pubblici. Il terreno in questione è già di proprietà del Comune ed essendo indicato come zona di interesse pubblico a piano regolatore, ben si presta per questa costruzione.

La nuova scuola dell’infanzia - voluta con l’obiettivo di accorpare le attuali sedi dislocate - si disporrà in continuità con i corpi esistenti, nell’angolo ora occupato dal campo sportivo in asfalto quindi non toccando terra vergine.

In concreto la scuola dell’infanzia si comporrà di due sezioni, mentre la nuova mensa della scuola elementare andrà a sostituire il refettorio esistente, attualmente situato all’interno di una delle due aule non utilizzate per l’insegnamento. La prospettata mensa sarà molto più ampia e dotata di una cucina adeguata alle necessità, da utilizzare anche per la refezione della scuola dell’infanzia.

Saranno inoltre garantite le congiunzioni al coperto fra la scuola elementare e la mensa, una superficie di gioco verde esterna analoga all’attuale e l’area di manovra per i bus scolastici. Non sono previsti altri posteggi.

