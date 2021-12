Sono difficilmente quantificabili e imprevedibili nella loro evoluzione temporale, ma gli sbocchi professionali per quei giovani che scelgono una formazione nel settore tessile in Ticino ci sono. Quello della futura scuola di moda di Chiasso non è quindi un progetto sproporzionato.

Ne è convinto il Consiglio di Stato che, rispondendo a un’interrogazione del gruppo Mps-Pop-Indipendenti dal titolo «Scuola tecnica di moda a Chiasso: 53 milioni per 50 posti di lavoro?», fornisce una radiografia del settore in Ticino.

L’edificazione della scuola di moda di Chiasso «è stata decisa quando ancora il Consiglio di Stato e gli economisti a lui cari descrivevano la moda come un «settore promettente» su cui puntare per lo sviluppo economico futuro del cantone», si leggeva nell’interrogazione sollevando...