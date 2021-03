«Per precauzione l’Ufficio del medico cantonale ha deciso che la scuola rimane chiusa fino a dopo le vacanze di Pasqua»: questo provvedimento lo si legge nella comunicazione dell’Istituto scolastico di Chiasso dopo i test salivari effettuati l’altro ieri su tutti gli allievi delle elementari. In pratica oggi e domani i ragazzini non andranno in aula, per ritornarci lunedì 12 aprile.

Il test ha permesso di trovare quattro nuovi casi positivi, in quattro classi diverse: 1A, 3B (già in quarantena), 3C e 4A. Le famiglie di questi quattro bambini, spiega la direzione, sono già state informate dal laboratorio che ha eseguito il test. Tutti gli altri allievi sono risultati negativi.

Per quanto concerne le altre classi, la presenza di quattro nuovi casi e di sei classi su 15 messe in quarantena nelle ultime due settimane, «dimostrano che il virus è in circolazione, per cui ulteriori casi non possono essere esclusi perché è possibile che altri bambini siano già entrati in contatto con quelli risultati positivi». Da qui, appunto, la decisione presa dall’Ufficio del medico cantonale.

Le classi che non hanno avuto casi positivi non vengono poste in quarantena. «Le intimazioni di quarantena precedentemente ricevute vanno rispettate» afferma ancora la direzione. La quale attira l’attenzione dei genitori sul fatto che «il test negativo non deve dare false sicurezze, è infatti una fotografia istantanea del momento del test». Non si esclude infatti che il virus in qualche allievo fosse in fase di incubazione, così da manifestarsi in seguito.

