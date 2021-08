I 115 alunni delle scuole elementari di Riva San Vitale, pronti a tornare sui banchi tra una decina di giorni, al primo suono della campanella troveranno una scuola (in parte) nuova, ma con tutto il fascino di quando fu costruita. È infatti finita la tappa 1 dei restauri all’edificio scolastico e ieri il sindaco Antonio Guidali – unitamente al capodicastero educazione Eusebio Vassalli e al capotecnico Matteo Colferai – ci ha aperto le porte del primo blocco restaurato. O meglio: portato agli antichi splendori. Già, perché il restauro conservativo in corso vuole proprio riportare l’edificio al 1973, anno in cui fu terminata la sua realizzazione. Questo perché dalla mente degli architetti Flora Roncati Ruchat, Aurelio Galfetti e Ivo Trümpi venne ideato un edificio che oggi è considerato un elemento di architettura moderna tale da essere stato inserito nell’elenco dei beni culturali d’interesse cantonale. Dunque – per dirla con le parole del capotecnico – si è trattato di operare sull’edificio «come se fosse un monumento». Così, gli ha fatto eco il sindaco, «i bambini di oggi vivranno la scuola come l’hanno vissuta i propri genitori».

Questo, per lo meno, nel contenitore. Il contenuto, in effetti, sarà al passo con i tempi. Oltre agli interventi di restauro il credito per i lavori di 6,3 milioni di franchi, prevede l’implementazione delle attrezzature informatiche. Oltre all’attivazione di una nuova rete wi-fi, tutte le nuove aule saranno dotate di moderni computer. Inoltre in alcune aule saranno installate delle lavagne interattive di ultima generazione. Come accennato, i lavori hanno riguardato il primo blocco; ora si procederà con gli altri 4, sempre a tappe. «I lavori appena conclusi hanno fatto da tappa sperimentale – ha commentato Colferai – sia per quel che riguarda le sfide tecniche sia per avere una previsione a livello di costi». Per quest’ultimo motivo, non mancano le rassicurazioni: «Tutto procede secondo i piani». Oltre a questo, i lavori dovranno anche rispettare scrupolosamente una questione fondamentale: il programma scolastico. «Ogni anno dobbiamo garantire la funzionalità di 8 aule» ha rammentato Vassalli. E poi, non va dimenticato, ci sono i rumori del cantiere che potrebbero disturbare le lezioni. Ma, viene garantito, le attività rumorose sono gestite in modo da limitare il più possibile i disagi. E allora spazio al cantiere del restauro conservativo nonché all’inizio del nuovo anno scolastico.