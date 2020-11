Cosa succede in Valle di Muggio? Se lo sono chiesto qualche giorno fa tre deputati che, non trovando la risposta, hanno rigirato il quesito al Consiglio di Stato. E prima di loro se lo sono chiesto anche diversi abitanti della valle, i quali per dare risalto ai loro dubbi hanno pure scritto al Municipio. Al centro di questi quesiti c’è l’acqua potabile o meglio, l’acqua non potabile. Nel recente passato - parliamo di un periodo di circa due anni - il Comune di Breggia ha infatti dovuto diramare per ben 5 volte degli avvisi di non potabilità dell’acqua. Quattro di questi riguardavano le due stesse frazioni valligiane: Cabbio e Muggio.

Per capire cosa sta accadendo abbiamo girato la domanda al sindaco Sebastiano Gaffuri. «Cosa succede in Valle di Muggio? Volendo rispondere con una sola frase...