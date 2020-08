L’estate della piscina di Chiasso è iniziata in ritardo (il 20 giugno, a causa del coronavirus) e finirà in anticipo. La chiusura dell’impianto è prevista il 6 settembre, una settimana prima del solito. Quest’ultima decisione non fa però l’unanimità. Tanto che ha già ispirato un’interrogazione di Otto Stephani (US- I Verdi) e non convince anche altri politici locali. Se a questa scelta si somma poi quella di installare il «pallone» che consente l’uso invernale della vasca olimpionica, malgrado il coronavirus e malgrado l’utenza ridotta che potrà accedervi per rispettare le direttive sanitarie, la polemica di fine estate è servita. «A causa della pandemia le entrate saranno necessariamente meno»,- esordisce il leghista Claudio Schneeberger, che a breve porterà il tema in commissione della Gestione....