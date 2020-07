Le regole più soft sull’uso della mascherina, la ricerca di refrigerio e la percezione che la situazione in Ticino, sul fronte della pandemia, sia più tranquilla. Sono questi, forse, i motivi che hanno spinto in queste settimane tanti turisti lombardi ad approfittare di lidi, parchi e spiaggette del Sottoceneri. In Lombardia vige infatti da mesi l’obbligo della mascherina, che va sempre portata con sé e indossata quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Basta varcare il confine, invece, per godersi una passeggiata sul lungolago senza maschera sul viso (ma nel rispetto delle norme di distanziamento sociale). Ne abbiamo parlato con chi gestisce le strutture che ci ha confermato che, oltre ai quest’anno numerosi turisti svizzerotedeschi e germanici, anche gli...