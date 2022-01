Il prossimo periodo di Pasqua a metà aprile sarà un momento importante per i parrocchiani di Balerna. Da una parte sarà riaperto il battistero dopo il restauro, mentre la chiesa Collegiata sarà chiusa per i prossimi 2-3 anni per i necessari interventi di ristrutturazione. Le varie cerimonie - ci conferma l’arciprete Gian Pietro Ministrini - verranno celebrate nel rinnovato battistero.

Il totale dei costi dei lavori esterni e interni del battistero e della chiesa arriva a circa 4 milioni di franchi così suddivisi: i lavori esterni realizzati due anni fa possono essere cifrati in un milione di franchi, per il battistero si arriva a 1,2 milioni, per la chiesa il preventivo è di circa 1,8 milioni franchi. Si stima che l’onere possa essere quasi interamente coperto dai sussidi cantonali e federali,...