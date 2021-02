«Il cantiere infinito». Se fosse la protagonista di un film, il titolo della pellicola sarebbe probabilmente questo. Stiamo parlando della stazione di Mendrisio e più in generale del comparto in cui è inserita. Ai più attenti non sarà infatti sfuggita l’apertura, nei giorni scorsi, di un nuovo cantiere nell’area. Ultimati i lavori del campus SUPSI, quelli per la riorganizzazione di via Catenazzi, inaugurato il nodo intermodale con la nuova pensilina dei bus ed entrati ormai nell’ultima fase i lavori di rinnovo della stazione ferroviaria, con la ristrutturazione dell’edificio principale, all’esterno della stazione da alcuni giorni gli operai sono di nuovo all’opera. Il motivo? La realizzazione di un nuovo posteggio per bici e moto sotto la pensilina che fino a qualche mese fa accoglieva i bus...