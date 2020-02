La situazione è definita problematica da anni, ma ora sembra essere peggiorata. Tanto da far mobilitare i residenti nella zona e da convincerli a lanciare una petizione. Stiamo parlando della presenza, o meglio dell’assenza, di posteggi ad Arzo, soprattutto nelle immediate vicinanze del nucleo e della scuola. Nel quartiere mendrisiense, come anticipato, il tema è caldo. E chi vive nel centro storico ha deciso di attivarsi promuovendo una raccolta firme. L’obiettivo dell’iniziativa è riassunto nel titolo della petizione: «Un numero adeguato di posteggi nella zona della scuole».

Solo cinque stalli

Nel testo che accompagna la raccolta firme si spiegano i motivi che hanno convinto gli abitanti di Arzo ad agire. Su tutti il peggioramento della situazione dei parcheggi in centro «da quando sono iniziati i lavori vicino alla scuola». Da quel momento - si sottolinea - la situazione è diventata «precaria. Dei 15 posteggi pubblici esistenti, ne sono rimasti solo 5. Questi 5 non sono nemmeno sufficienti per i residenti di questa zona in possesso del contrassegno, per non parlare di chi non possiede la tessera. Di conseguenza si deve cercare un posteggio nelle zone lontane dalla propria abitazione e i parcheggi liberi diventano una rarità ovunque aggravando la situazione per tutto il paese».

La proposta

I promotori evidenziano come il problema si aggravi ulteriormente la sera quando la vicina palestra ospita allenamenti e attività sportive - «In questi momenti è impossibile trovare un parcheggio» - e puntano anche il dito sul mancato rispetto di una regola di base: «Tanti residenti sono senza il permesso ma utilizzano anche loro i pochi parcheggi, spesso ben oltre il tempo concesso loro, senza essere perseguiti».

Nel testo non si evidenziano però soltanto i problemi, anzi, si propongono già delle soluzioni. «Chiediamo comprensione e di trovare una soluzione per la durata dei lavori. Per esempio una forma simile a quella di via Antonio Rinaldi con posteggi riservati alle auto con contrassegno su un lato della strada. Via Onorio Longhi durante i lavori è ridotta a senso unico e si presta a tale soluzione».

La petizione è già giunta sotto gli occhi del Municipio, in particolare della capodicastero Pianificazione Francesca Luisoni: «Condivido la posizione dei cittadini che hanno sottoscritto questa petizione», premette. La volontà è di trovare soluzioni «a lungo termine che siano soddisfacenti e realizzabili - prosegue -. Le soluzioni transitorie sono più una questione di polizia».

Autorimessa addio

C’è da ricordare che il Municipio di Mendrisio una soluzione l’aveva individuata e aveva anche fatto tutto il possibile per concretizzarla il prima possibile. Il progetto c’era già e prevedeva l’edificazione di un’autorimessa con una sessantina di posteggi all’entrata del nucleo, sul terreno su cui sorge anche l’ex ufficio postale. Il disegno è però stato osteggiato da ricorsi e controricorsi e il Municipio sembra ormai avervi rinunciato del tutto. I lavori di restyling del complesso scolastico, che sono appunto in corso, prevedono tuttavia anche la creazione di nuovi posteggi.

Vivere nei quartieri

Lo spunto permette a Luisoni di allargare la riflessione: «Se vogliamo continuare a rendere attrattivo un quartiere come Arzo, che vanta uno dei nuclei più belli, dobbiamo anche offrire delle soluzioni per i posteggi. Perché è poco pensabile oggi vivere in montagna facendo capo esclusivamente al trasporto pubblico». In questo ambito delle novità sono in arrivo, conclude: «In questo senso la situazione migliorerà da dicembre grazie al nuovo orario. È pur vero che il tema posteggi tocca tutti i quartieri, con dinamiche diverse, e dobbiamo riuscire, a livello pianificatorio, a fornire soluzioni».

