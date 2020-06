È stato pubblicato in piena pandemia e lo si nota subito. I toni non sono infatti ottimistici come quelli che contraddistinguono i documenti firmati dagli altri Comuni momò (o dalla maggior parte di essi). Il Municipio di Stabio ha redatto il messaggio riguardante i Consuntivi 2019 quando la gravità dell’epidemia legata al coronavirus si era già manifestata e l’analisi delle finanze comunali contenuta nel documento non può quindi che essere stata adattata alla contingenza. «L’impatto di questa situazione d’emergenza sulle finanze sarà molto importante sia sul fronte delle uscite, sia sul fronte delle entrate a seguito di una diminuzione del gettito fiscale», premette l’Esecutivo. Per il 2020 (e non solo) sono quindi da aspettarsi «pesanti ricadute finanziarie» e «importanti perdite».

Strategie...