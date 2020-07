Due pugnali di propaganda nazista sono stati sequestrati nell’ambito di un normale controllo doganale al valico autostradale di Chiasso-Brogeda, lo scorso giovedì 16 luglio. Lo comunica l’AFD, spiegando che i collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane hanno fermato un veicolo con targhe confederate alla cui guida vi era un cittadino croato di 71 anni. L’uomo stava rientrando in Svizzera dopo una vacanza in Croazia. Nel bagagliaio dell’auto, all’interno di una borsa, gli agenti hanno trovato due pugnali di propaganda nazista: uno imitazione di uno stiletto con raffigurate tre svastiche naziste e l’altro imitazione di una spada, con raffigurata un’aquila nazista. I pugnali, lunghi entrambi 38 centimetri, sono stati sequestrati come oggetti pericolosi