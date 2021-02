«Servono strade più sicure»

Il gruppo Per Vacallo-PPD-Indipendenti vuole che vengano eseguiti studi di fattibilità per la sicurezza e la moderazione del traffico nelle strade di accesso agli istituti scolastici e in via al Colle che rappresenta l’arteria principale di collegamento con Chiasso e con l’autostrada, utilizzata anche da molti residenti della Valle di Muggio. La richiesta figura in un’interpellanza al Municipio.

Per il partito, via Franscini e via Fontanella per le scuole elementari e via Pizzamiglio per la scuola dell’infanzia necessitano di un maggior grado di sicurezza per bambini e genitori.

Sicurezza necessaria anche in via al Colle, «una strada orientata al traffico, con 8.000 veicoli al giorno, dove si devono garantire le migliori condizioni di sicurezza e le esigenze di tutti gli utenti della strada, pedoni, due ruote e circolazione automobilistica privata e pubblica. Questa storica via vacallese abitata da famiglie con bambini ed anziani è rimasta invariata da almeno 50 anni ed è oggi inadeguata, senza marciapiedi e strisce pedonali». Gli interpellanti ritengono, quindi, che per via al Colle sia necessario avviare uno studio per introdurre misure di moderazione e arredo urbano, con l’obiettivo di riqualificare lo spazio stradale e di migliorarne la sicurezza generale, in particolare per la mobilità lenta, e favorire la qualità della vita.

Prevenzione

Per i tre accessi agli istituti scolastici citati in precedenza, «si chiede uno studio che tenga in considerazione la prevenzione degli incidenti e della sicurezza in base al modello UPI 50/30 che regola le velocità di circolazione nell’abitato, distinguendo tra strade orientate al traffico e strade orientate all’insediamento, con adeguate misure di sistemazione e di moderazione e messa in sicurezza, come passaggi pedonali sicuri, marciapiedi, corsie ciclabili, ovvero con l’introduzione di zone 30 e l’uso misto dello spazio stradale».

