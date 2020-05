Sfratto per il campus tenuto d’occhio dal Cantone

È già finita sotto i riflettori in passato. I suoi promotori hanno però sempre rivendicato e ribadito la loro legittimità a operare e il loro completo rispetto delle regole in vigore. Prendendo drasticamente le distanze da chi offre studi terziari abusando di denominazioni di cui non può fregiarsi (su tutti il termine di università) e anche da chi aveva occupato prima di loro quel palazzo di Chiasso. In parole povere prendendo le distanze da IPUS, Unipolisi e Vincenzo Amore (ma di questo parleremo in seguito). Sulla Ifass Swiss SA si sono però nuovamente accesi i riflettori.

La società privata attiva nel campo dell’istruzione presente a Chiasso in via Vela 4 dal giugno del 2017 è infatti finita nei giorni scorsi per due volte sul Foglio ufficiale. Il motivo? Spese non pagate a Roberto Badaracco,...