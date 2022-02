Tutti erano d’accordo su un punto alla vigilia del voto a Novazzano sul credito di 2,2 milioni di franchi per progettare tre palazzine per anziani autosufficienti a Casate: il risultato sarebbe stato tirato, difficile avanzare pronostici. E così è stato, almeno a prima vista. Sì perché il progetto è stato affossato con 636 voti contro 533. Circa il 54% dei votanti ha detto no. La differenza di 103 voti è quindi notevole e non permette molte discussioni. Ben il 70% la partecipazione al voto.

«Convinti e fiduciosi»

Il risultato è stato reso noto poco prima delle 13. All’esterno della casa comunale c’è poca gente. Un gruppetto di referendisti contrari al progetto si trova sul selciato. Alcuni sono al telefono, altri parlottano fra loro ma dai volti sorridenti si nota subito la gioia per la vittoria...