Hanno vissuto per 10 anni nell’incertezza. «Perennemente in bilico», ci dice India. Hanno vissuto per 10 anni con la paura di vedersi negato il permesso di restare in Svizzera e venir rispediti in Etiopia. E a dire il vero al rimpatrio ci sono andati vicini. Senza la solidarietà mostrata dai ticinesi (gli amici, i compagni di scuola, il Parlamento, il vescovo e i diversi avvocati di grido che si sono attivati per dar loro una mano) oggi sarebbero probabilmente su un aereo diretto ad Addis Abeba. «Avrei affrontato anche quello», spiega India. «Certo, non sarebbe stato facile, ma avremmo trovato un modo per ricominciare». Ricominciare. Come del resto la sua famiglia aveva già fatto nel 2011, arrivando in Svizzera. Ma a ben guardare questi 10 anni in Ticino non sono stati una passeggiata, anzi....