Con il voto unanime dei presenti il Consiglio comunale di Chiasso ha dato via libera questa sera al Consuntivo 2020 del Comune, chiuso con un disavanzo di quasi 200.000 franchi. Il voto non lascia dubbi anche se, ricordiamo, la Commissione della gestione aveva criticato l’Esecutivo per il moltiplicatore troppo alto, la scarsità degli investimenti e gli errori di stima delle sopravvenienze di imposta. Questi argomenti sono stati ribaditi e messi in evidenza, con le dovute sfumature, dai rappresentanti dei vari gruppi politici intervenuti Luca Bacciarini (PLR) Amedeo Mapelli (PPD-Verdi liberali), Gianandrea Mazzoleni (Lega-UDC). Critica anche Denise Maranesi (US-Verdi-Ind.) pur auspicando un moltiplicatore immutato. Tutti hanno comunque rimarcato come il 2020 sia stato un anno da dimenticare, con un impatto negativo sulle casse pubbliche dovuto alla pandemia di circa 1,3 milioni di franchi.

La difesa del Municipio

Il sindaco Bruno Arrigoni ha difeso l’operato del Municipio spiegando come gli investimenti non siano fermi ma siano stati ritardati (con opere importanti comunque previste nell’immediato futuro), come il calcolo delle sopravvenienze debba essere giocoforza prudenziale (è notizia fresca di un mancato incasso di mezzo milione come imposte alla fonte) e di come il moltiplicatore vada abbassato quando ci sono i presupposti e oggi le incognite del futuro sono ancora troppe.

Da segnalare anche che il Legislativo ha detto sì alle convenzioni con i Comuni di Morbio Inferiore, Vacallo, Balerna e Novazzano per un loro contributo ai costi di ristrutturazione del Palapenz pari a 200.000 franchi ciascuno. Un passo avanti decisivo per poter dare avvio ai lavori che dovevano già essere messi in cantiere lo scorso anno.

Ricordiamo ancora che Maria Giuseppina Imberti (US-Verdi-Ind.) è entrata nel Consiglio comunale al posto di Piercarlo Bedulli. Quest’ultimo ha dato le dimissioni anche perché nel consesso ci sono già la moglie, il figlio e la sorella.

Fusione: manca Novazzano

Il sindaco Arrigoni ha poi aggiornato i presenti sulle ultime notizie in merito a un eventuale progetto di aggregazione del Basso Mendrisiotto. Ha ricordato come in maggio Vacallo abbia invitato altri cinque Comuni a sedersi a un tavolo per un incontro informativo: «Non vuole dire che il progetto ci sia già. Si tratta per il moment-o di parlarne. Finora all’invito di Vacallo hanno detto sì Chiasso, Breggia, Morbio Inferiore e Balerna. Novazzano non ha ancora risposto». Il sindaco spera che l’incontro possa aver luogo già in settembre.

