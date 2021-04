Non si contano gli aspetti negativi che la pandemia da mesi sta avendo su tutti noi. A ben vedere, però, l’apparizione del virus ha prodotto anche alcuni effetti «positivi», se si possono chiamare così, che hanno contraddistinto il lavoro della Polizia comunale di Mendrisio e Regione II. Nel 2020 sono infatti diminuiti i furti commessi e tentati (-37,4% nel comprensorio dei Comuni interessati), degli incidenti stradali (-7,9%) e delle procedure di multe disciplinari (7.915 rispetto alle 9.363 del 2019). Da questi semplici dati si vede come la pandemia abbia inciso sull’attività degli agenti. Ma, come hanno spiegato ieri il comandante Patrick Roth e il capo del Dicastero sicurezza Samuel Maffi nell’illustrare l’attività del corpo nel 2020, l’impegno è stato comunque notevole, anche se su altri fronti.

Rispetto delle regole

«La polizia cittadina ha così dovuto “rimodellarsi” verso attività che nessuno avrebbe mai potuto prevedere» ha detto Maffi. Ha infatti completato il dispositivo dettato da Confederazione, Cantone e Comune orientato al rispetto delle regole antipandemia. Roth ha spiegato che il corpo ha partecipato a 11 operazioni, con particolare attenzione al rispetto del sistema sanitario e della proibizione degli assembramenti: «Le Polizie della Regione II (Mendrisio e Stabio) hanno dimostrato di essere particolarmente flessibili ed efficaci».

Detto quindi dei dati sui reati in picchiata l’anno scorso, Maffi ha tenuto a sottolineare che il calo è ormai costante almeno nell’ultimo decennio, anche se ovviamente ciò non vuol dire che si debba abbassare la guardia. All’unisono i due oratori hanno pertanto potuto affermare con orgoglio che «anche nel 2020 Mendrisio e i Comuni della Regione II sono stati oggettivamente molto sicuri». A dimostrazione di ciò, ha aggiunto Maffi, il tema della sicurezza nel distretto non viene più così «cavalcato» dai partiti, nemmeno in campagna elettorale.

Vicinanza fisica e relazionale

Ma se finora si è parlato di sicurezza oggettiva, altrettanto importante è quella soggettiva o percepita. Quest’ultima oggi, diversamente dal passato, si concretizza soprattutto a livello di paura di perdere il lavoro, di ammalarsi e di subire altre negative conseguenze sociali. In quest’ambito la pandemia ha messo in luce quanto sia importante il concetto di prossimità applicato da un agente, da un assistente di polizia o dal personale civile del corpo. Prossimità intesa sia come vicinanza fisica (resa più difficile dalla pandemia) sia relazionale, assolutamente da preservare per mantenere alta la sensazione di sicurezza. Roth ha portato come esempio gli incontri telefonici (e non più fisici) svolti in tempo di lockdown nell’ambito del Servizio anziani soli (che fra l’altro festeggia i 30 anni di attività) e gli interventi di dialogo, confronto e mediazione quando sono stati segnalati inopportuni assembramenti (sovente da parte di giovani anche se il problema non è acuto come altrove).

Parola d’ordine

«Prossimità» sarà la parola d’ordine del corpo anche nell’immediato futuro. Lo scopo è quindi di mantenere attivo un canale comunicativo con i cittadini, dimostrarsi sensibili ai bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione, prendersi il tempo di dialogare con la gente e infondere fiducia e condivisione, nel senso di adesione alle regole del vivere sociale.

Roth ha concluso con la massima «Restiamo uniti», con l’obiettivo di «ricucire al più presto la distanza fisica che ci ha separati dai cittadini dalle associazioni e dagli organizzatori di manifestazioni».

Residenze fittizie

Nelle statistiche balza all’occhio l’aumento del 394% (da 62 del 2019 a 306 dell’anno scorso) degli incarti trattati nell’ambito delle verifiche per individuare eventuali residenze fittizie. Due agenti a tempo pieno si occupano di questi controlli soprattutto per scoprire persone che dovrebbero pagare le imposte a Mendrisio e invece non lo fanno.

Clima di lavoro migliorato

Un accenno è stato fatto anche al lavoro portato avanti per migliorare il clima in seno al corpo dopo quanto era emerso l’anno scorso. È stato compiuto un importante approfondimento sui rapporti interni, ciò che fa dire a Samuel Maffi che, con lo sforzo di tutti, l’obiettivo di migliorare il clima di lavoro è stato raggiunto.

