Si stacca il ramo di una pianta secolare e invade la strada

Attorno alle ore 16.30 di questo pomeriggio, sulla strada Cantonale a Morbio Inferiore, in zona Balbio, un grosso ramo di una pianta secolare che si trova in un giardino attiguo alla strada si è improvvisamente staccato ed è caduto, invadendo completamente il campo stradale. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Mendrisiotto che hanno provveduto al taglio dei rami e a liberare la strada. Stando alle informazioni raccolte non si registrano danni particolari. Sul posto la Polizia comunale di Chiasso per il disciplinamento del traffico.