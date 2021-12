Via Franchini e via Campo sportivo a Mendrisio sono due strade parecchio trafficate. Senza contare il fatto che l’incrocio all’altezza del parcheggio pubblico presenta qualche difficoltà, soprattutto in merito alla svolta degli autopostali e dei veicoli pesanti in genere. Per questa ragione il Municipio di Mendrisio intende apportare delle modifiche per migliorare la sicurezza degli utenti motorizzati e dei pedoni. In pubblicazione all’Ufficio tecnico comunale c’è attualmente un progetto in tal senso che prevede una spesa superiore agli 1,8 milioni di franchi. Una somma più alta rispetto agli 1,2 milioni di franchi stanziati a suo tempo dal Consiglio comunale per l’attuazione degli interventi.

Carenza di sicurezza

Prima di tutto si osserva che lungo le due vie esiste un marciapiede solo su un lato della strada (a valle). «L’elevato volume di traffico, sia leggero sia pesante, l’edificazione e la presenza di diverse scuole (materna, medie, liceo, accademia) nella zona d’intervento comportano che al momento la sicurezza per i pedoni risulta molto carente» si legge nella relazione tecnica relativa ai lavori. Da qui la decisione di realizzare un marciapiede anche sull’altro lato delle arterie.

Per quanto riguarda via Campo sportivo, è prevista anche le demolizione dell’attuale dosso di moderazione, non più a norma, per realizzarne un altro di foggia un po’ diversa.

La realizzazione del nuovo marciapiede comporterà anche la soppressione delle due fermate dei mezzi pubblici. All’origine della decisione comunicata ai progettisti dall’Ufficio tecnico comunale ci sono problemi prettamente tecnici (calibro delle carreggiate e dei marciapiedi, presenza di diversi accessi, posizione sulla strada di chiusini e presenza di muri di confine che vengono mantenuti), l’impossibilità di realizzare isole spartitraffico per garantire la sicurezza e un percorso diverso della linea.

Strisce pedonali da spostare

All’altezza della suddetta intersezione, l’intervento prevede anche di migliorare il raggio della curva. Durante la fase di progettazione è stato verificato che la geometria della strada non permette l’incrocio tra un mezzo pesante e un veicolo leggero. I bus, ad esempio, nel percorrere la curva invadono la corsia dei veicoli che procedono in senso opposto. La soluzione trovata riguarda lo spostamento più a valle, verso il parcheggio, della porzione di marciapiede esistente. In questo modo i veicoli avranno più agio nell’affrontare la curva.

Inoltre, sempre per garantire una maggiore sicurezza, è programmato lo spostamento dell’attraversamento pedonale, oggi troppo a ridosso dell’incrocio con la stessa via Franchini. Questa soluzione dovrebbe proteggere maggiormente i pedoni, in particolare gli utenti del percorso casa-scuola e quelli del parcheggio.

Per poter portare a compimento il progetto sarà però necessario procedere a delle espropriazioni di terreni, circa 748 metri quadrati, di cui 426 privati. L’accordo con i proprietari prevede la cessione gratuita della superficie espropriata in cambio del mantenimento degli indici edificatori.

Le fasi dell’intervento

Una volta ottenuto il via libera, i diversi interventi saranno eseguiti in almeno quattro fasi per incidere al minimo sui transiti lungo queste importati strade. In taluni momenti la gestione del traffico avverrà con agenti di sicurezza durante le ore lavorative e con semafori nei periodi rimanenti. Sono però previsti anche momenti durante i quali il traffico fluirà a senso unico o le strade saranno chiuse.

Ricordiamo infine che durante il cantiere saranno eseguite anche opere di sottostruttura.

©CdT.ch - Riproduzione riservata