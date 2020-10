Il piazzale alla Valle non ha più vent’anni e comincia ad accusare qualche acciacco. Scherzi a parte e a dire il vero, la struttura firmata da Mario Botta di anni non ne ha molti più di 20: è stata costruita 25 anni fa. Però «il complesso edilizio denota in molti elementi costruttivi importanti segni di degrado». A spiegarlo è il Municipio in un messaggio fresco di stampa. Un testo in cui si premette sin dalle prime righe che «alcuni interventi di manutenzione e risanamento non possono più essere procrastinati».

E non si tratterà di interventi di poco conto. Il credito chiesto al Consiglio comunale per portare a termine il rinnovo è di ben 3,8 milioni di franchi.

Il piazzale alla Valle «negli anni è diventato un importante luogo di aggregazione, le parti pubbliche sono state molto sollecitate...