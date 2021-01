Provate a immaginare la scena: il sindaco del vostro paese, vestito di bianco e con in testa il tradizionale copricapo da cuoco, che vi consegna un sacchetto con all’interno un pasto cucinato con le sue mani. Non è un sogno (o un incubo?) ma quello che succederà il sabato, sino a fine marzo, all’osteria Sulmoni a Castel San Pietro. Il locale ha messo in campo una curiosa e interessante iniziativa denominata «In osteria cucina il sindaco». Oddio, magari per taluni sindaci il verbo «cucinare» è forse esagerato ma certamente si daranno da fare ai fornelli, con l’aiuto del personale di cucina del locale.

Bisogna ingegnarsi

È stato il proverbio italiano «La necessità aguzza l’ingegno» a far partire l’iniziativa. «Non so nemmeno come è nata l’idea ma subito ci è sembrata carina. D’altronte bisogna...