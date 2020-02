Lo aveva ammesso fin dal primo verbale di polizia: «È vero, sono venuto qui per spacciare». Adesso vuole ricominciare da zero, o meglio da due cose: un lavoro onesto (che lo zio gli avrebbe trovato in Italia) e la sua passione per il calcio. Ma dovrà farlo lontano dalla Svizzera. L’espulsione per dieci anni dal nostro Paese e diciannove mesi di detenzione sospesi con la condizionale per due anni sono la pena decisa dal giudice Amos Pagnamenta nei confronti del ventenne albanese processato dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio a Lugano. Nel suo Paese il ragazzo aveva cominciato una carriera da calciatore professionista (centrocampista) ma la sua squadra militava nell’equivalente albanese della challenge league, quindi non pensate neanche lontanamente agli stipendi dei giocatori conosciuti alle nostre latitudini. Così, quando qualcuno a un certo punto gli ha offerto un «lavoro» da portare a termine in Svizzera, ha ceduto. E ha creduto – gli è stato millantato anche questo – che in terra elvetica avrebbe potuto trovare una squadra in cui proseguire la sua carriera. Invece ha trovato il carcere per aver venduto, l’anno scorso, 250 grammi di cocaina, a cui vanno aggiunti i 40 che gli sono stati trovati addosso il giorno del suo arresto a Chiasso. Ha ammesso tutto, come detto. Ha accettato la procedura del rito abbreviato e ascoltato a testa bassa le indicazioni del giudice Pagnamenta. L’inchiesta coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo ha permesso d’individuare e mettere sotto accusa altre persone legate al traffico in questione. Pesci piccoli, persone spesso disagiate, mentre gli individui che orchestrano tutto dall’Albania sono difficili da prendere. Sono liberi e continuano a inondare il Ticino di droga e di corrieri incaricati di smerciarla.