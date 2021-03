All’ultimo giro di giostra, quello dell’aprile 2016, tre diversi partiti avevano raccolto una percentuale di schede attorno al 20% (il PPD il 22,5%, il PLR il 19,7% e Lega-UDC il 18%). Basterebbero probabilmente questi dati per far intuire come a Morbio Inferiore i giochi in vista delle elezioni comunali del 18 aprile prossimo siano molto aperti. Se si considera poi che nel 2016 le schede senza intestazione erano state il 22,7% lo spettro degli scenari possibili si amplifica ulteriormente.

Con questo articolo si conclude il nostro viaggio di avvicinamento all’appuntamento elettorale tra i Comuni della regione (esclusi i due poli). La prima località su cui ci concentriamo oggi è, come anticipato, Morbio Inferiore. Lì 5 anni fa era stato eletto un Municipio composto da Claudia Canova (sindaco, PPD), Antonio Galli (vicesindaco, PLR), Dario Agustoni (Lega-UDC), Fabio Agustoni (Unità Socialista), Giorgio Agustoni (PLR), Roger Lustenberger (Lega-UDC) e Francesco Meroni (PPD). Tutti hanno portato a termine la legislatura, uno solo (Antonio Galli) non sollecita un nuovo mandato.

Nuova coalizione

I candidati in corsa per un posto nell’Esecutivo si dividono tra quattro liste, una delle quali è frutto di un’alleanza che nel 2016 non era stata stretta: Unità Socialista e Verdi corrono insieme con il nome di Morbio 2030 (distintamente nel 2016 avevano raccolto il 10,8% e il 6,2% delle schede). I candidati sono, per il PLR, Giorgio Agustoni, Livio Barzasi, Nicoletta Di Noia Bagnato, Alessandro Gazzani, Michel Ineichen e Pino Vaccaro; per la lista PPD e Indipendenti per Morbio Claudia Canova, Francesco Meroni, Massimo Cavadini, Donatella Marcionelli Agustoni, Veronica Meli, Massimo Michelazzi e Lorenza a Marca; per Lega-UDC Dario Agustoni, Mara De Biasi e Roger Lustenberger; per Morbio 2030 Fabio Agustoni, Francesco Esposito, Gaia Mombelli, Matteo Mombelli, Annamaria Patullo, Renato Rossini e Rolf Stephani.

Testa a testa?

Ci spostiamo a Vacallo dove il gruppo PPD & Indipendenti per Vacallo cercherà di confermare il primato ottenuto 5 anni fa, ma il PLR sembra determinato a soffiarglielo. I due partiti nel 2016 avevano ottenuto rispettivamente il 25,5% e il 23,9% delle schede. La battaglia si annuncia quindi agguerrita. Cinque anni fa era poi andato il 15% delle schede al gruppo Lega-UDC, il 13% a US e Verdi e il 2,7% a Vacallo 2020. Le schede senza intestazione erano state il 19,9%.

In Municipio oggi siedono il sindaco Marco Rizza (PPD & Indipendenti Per Vacallo ), il vicesindaco Andrea Rigamonti (PLR), Luisito Coltamai (PLR, subentrato a Edo Cavadini), Gianni Delorenzi (US e Verdi), Paolo Figini (PPD & Indipendenti Per Vacallo, subentrato a Massimo Cristinelli), Marcello Livio (PPD & Indipendenti Per Vacallo) e Fabio Martello (Lega-UDC, subentrato a Simon Terrier). Delorenzi e Livio non si ricandidano.

A sognare un posto in Municipio sono Matyas Cavadini, Angelo Colombo, Luisito Coltamai, Filippo Ferrari, Patrick Ferrari, Andrea Guglielmetti e Andrea Rigamonti per il PLR; Fabio Martello, Edo Pellegrini, Andrea Perissinotto e Alvaro Croci Torti per il gruppo Lega-UDC-UDF-Indipendenti; Carine Jaccard, Giovanna Lanini Noseda, Sabrina Lurati, Giulio Micheli, Massimiliano Reclari, Federica Rossi e Tommaso Gander per la lista US, I Verdi, GISO, FA, PC e Indipendenti; Marco Rizza, Gianluca Cambieri, Mario Casati, Paolo Figini, Serenella Inches, Federica Peraboni Zanotta e Dario Sebben per PPD & Indipendenti Per Vacallo.

Quarto incomodo a Castello?

Restiamo in collina e ci spostiamo da Vacallo a Castel San Pietro. Nel 2016 il Gruppo per Castello aveva raccolto il 30,6% delle schede, al PPD era andato il 27,5% e al PLR il 17,2% (erano senza intestazione il 24,8%).

A questo giro, le liste per il Municipio sono una in più: c’è anche il gruppo Sinistra e Verdi, che cercherà di scombinare le carte sul tavolo, o meglio la ripartizione dei seggi in Municipio. Oggi l’Esecutivo è composto da Alessia Ponti (sindaco, PPD), Giorgio Cereghetti (PPD), Daniele Kleimann (Gruppo Per Castello), Irène Petraglio (Gruppo Per Castello), Paolo Prada (Gruppo Per Castello), Luca Solcà (PLR) e Marcello Valsecchi (PPD). Tutti eletti nel 2016.

A candidarsi per un posto nell’Esecutivo sono, per il PLR, Enzo Albini, Massimo Bossi, Giacomo Galli, Michele Sisini, Luca Solcà e Stefano Terzi; per il gruppo Per Castello, Laura Bortolotto Cairoli, Daniele Kleimann, Vedat Kopkin, Chantal Livi Sibona, André Prada, Paolo Prada e Giuseppe Scanzio; per Sinistra e Verdi, Andrea Lavezzo e Mauro Collovà; per PPD e GG, Andrea Bazzocco, Marika Codoni Sulmoni, Luigi Moretti, Daniele Pifferi, Alessia Ponti e Marcello Valsecchi.

Corsa in solitaria?

Sono tre, come 5 anni fa, le liste per il Municipio depositate a Breggia dove i partiti si presentano ai blocchi di partenza abbastanza «distanziati» tra loro: nel 2016 il PLR aveva raggiunto il 34,4% delle schede, il PPD il 22,2% e Sinistra e i Verdi il 18% (le schede senza intestazione erano state il 25,4%). Sinistra e Verdi non corrono però più insieme (gli ambientalisti hanno presentato solo una lista per il Consiglio comunale).

I municipali eletti hanno tutti concluso la legislatura: Sebastiano Gaffuri (sindaco, PLR) Cristina Cattaneo (PLR), Flaviano Cereghetti (PPD), Franco Crivelli (Insieme a Sinistra), Davide Galli (PLR), Mariella Maghetti (PPD) e Angelo Schmid (Insieme a Sinistra). Due di loro non sono in lista: Cereghetti e Galli.

Ad ambire a un posto in Municipio sono Franco Crivelli, Angelo Schmid e Antonio Rosa (per Insieme a Sinistra), Elia Brusadelli, Cristina Cattaneo, Stefano Coduri, Nicola Donno, Sebastiano Gaffuri, Moreno Glaus e Marco Poletti (per il PLR), Andrea Balerna, Gabriele Bernasconi, Thomas Guarisco, Fabiola Jelmini Fabiola e Mariella Maghetti (per PPD, GG e Indipendenti per Breggia).

