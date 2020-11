A Chiasso c’è un luogo dove sono custoditi tesori. Tesori dell’arte che grazie alla collaborazione con il m.a.x. museo lasciano le stanze del Swiss Logistics Center, un’azienda specializzata nella movimentazione e stoccaggio di opere d’arte con sede a Chiasso, dove sono custoditi per conto dei proprietari privati e si mettono in mostra davanti al grande pubblico. La collaborazione è stata inaugurata oggi con la presentazione del capolavoro del maestro fiammingo Peter Paul Rubens «Madonna con bambino», dipinto attorno al 1618. Sarà esposto fino al 6 gennaio nell’atrio del museo dando il via all’iniziativa volta a “offrire” al pubblico una meraviglia legata al periodo natalizio. La possibilità di ammirare il dipinto rappresenta un’occasione unica, grazie alla disponibilità dei proprietari che eccezionalmente mettono a disposizione temporaneamente il quadro. La straordinarietà dell’evento è sottolineata anche dal fatto che sarà possibile vedere l’opera esposta in una struttura creata ad hoc, a distanza ravvicinata, in tutta sicurezza, accedendo gratuitamente all’area del museo riservata per l’occasione, ossia la hall.