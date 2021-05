Spacciava coca e faceva da prestanome, in manette un 26.enne

Faceva da prestanome inviando per conto di terzi denaro in Repubblica Domenicana e prese parte a un importante traffico di cocaina il 26.enne finito in manette nell’ambito di un’inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga della polizia Città di Lugano e della polizia Città di Mendrisio. Le ipotesi di reato nei suoi confronti - spiega in una nota la polizia cantonale - sono di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro. L’inchiesta si inserisce nel contesto di una serie di accertamenti che l’8 luglio 2020 hanno visto finire in detenzione un 34.enne cittadino dominicano residente in Italia, una 27.enne cittadina kosovara, un 54.enne cittadino kosovaro e un 75.enne cittadino svizzero domiciliati nel Luganese.