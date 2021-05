Un 49.enne svizzero domiciliato nel Mendrisiotto è stato arrestato il 4 maggio nell’ambito di un’inchiesta svolta in collaborazione con i Servizi antidroga della Polizia della Città di Mendrisio. A comunicarlo sono il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. L’inchiesta ha potuto stabilire il coinvolgimento dell’uomo in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti per un quantitativo di oltre un centinaio di grammi di cocaina. Il 49.enne è stato verbalizzato anche per consumo di cocaina. Sono inoltre emersi altri reati legati al soggiorno illegale delle due cittadine albanesi arrestate il 28 aprile scorso a Melano e collegate all’indagine. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, di favoreggiamento e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.