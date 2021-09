«Siamo profondamente delusi». Non usa mezzi termini il comitato promotore della petizione «Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio» che aveva raccolto 6.300 firme contro uno svincolo autostradale a Melano. L’USTRA (Ufficio federale delle strade), infatti, dopo aver affinato il progetto e rifatto i calcoli dei flussi di transito, ha fatto sapere di non voler rinunciare al Potenziamento Lugano-Mendrisio (POLUME) . «Senza di esso - è stato spiegato - l’evoluzione del traffico con l’orizzonte del 2040 porterebbe infatti un importante aumento dei passaggi di veicoli lungo la strada cantonale in tutti i Comuni coinvolti, specialmente Melano».

Ma per il comitato si tratta di «una mancanza di rispetto nel confronto dei contribuenti». Perché il «progetto cerotto, dal costo di quasi due miliardi di franchi, non farà altro che peggiorare la qualità di vita e le condizioni di salute della popolazione di Mendrisiotto, Basso Ceresio e Luganese». Infatti, scrivono i promotori della petizione in una nota, «indipendentemente dalla realizzazione e dalla localizzazione dello svincolo i tracciati di autostrada e strada cantonale a Melano e Capolago, così come in parte di Maroggia, rimarranno invariati e continueranno a tagliare in due i paesi». Il traffico di transito «rimarrà quindi identico (o aumenterà a causa del traffico indotto), poiché i veicoli passeranno in ogni caso attraverso paesi, che sia in autostrada o in cantonale». Con i conseguenti inquinamento, rumore e deturpamento paesaggistico. Il comitato lo scorso giugno si era già scagliato contro il Cantone, sostenitore del progetto.