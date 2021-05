Non è ancora il momento di recitare il «de profundis» per la pensilina alla stazione ferroviaria di Balerna. Su incarico dell’Ufficio ferroviario dei trasporti (UFT), le Ferrovie federali svizzere (FFS) studieranno delle varianti onde permettere il salvataggio della stessa pensilina che in un primo momento si pensava di demolire, come previsto dai piani di ammodernamento dello scalo allestiti dalle FFS (al suo posto dovrebbe sorgere una cabina d’attesa chiusa secondo i parametri dettati dalla categorizzazione delle stazioni da parte delle FFS). Sempre in base a questi piani, secondo alcuni si preconizzava anche la chiusura totale della stazione per circa un anno, cosa che allo stato attuale delle cose sembra scongiurata.