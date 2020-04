«La parola chiave per il futuro delle strutture sportive regionali del Mendrisiotto e Basso Ceresio è coordinamento». Così scrivevamo il 26 febbraio scorso in merito al progetto portato avanti da un gruppo di lavoro capitanato dal municipale di Coldrerio Gianpiero Ceppi e dai suoi omologhi di Chiasso Davide Lurati e Mendrisio Paolo Danielli, dall’Ente regionale per lo sviluppo e dalla società di consulenza comal.ch. Un progetto che mira, appunto, a gestire gli impianti sportivi regionali come un’unità. La tabella di marcia prevedeva di concludere la fase di dialogo con i 17 Comuni interessati prima delle elezioni, ma l’emergenza coronavirus e il prolungamento della legislatura hanno rallentato il tutto. Ma qualcosa si sta muovendo.

Con la nascita dell’associazione Dojo arti marziali Mendrisiotto...