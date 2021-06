Perché non trasferire il centro giovani di Stabio in un luogo più centrale e vicino alle scuole? La domanda se la sono posta i consiglieri comunali del Gruppo Unità Sinistra (GUS), che nei giorni scorsi hanno inoltrato in Municipio un’interpellanza sul tema.

I firmatari del testo avevano già «adocchiato» un edificio che ritenevano idoneo: lo stabile ex Rubis (che un paio di anni fa sembrava in procinto di accogliere una scuola Montessori, ma il progetto era naufragato a pochi passi dalla concretizzazione). Nell’interpellanza si legge: «Lo stabile si trova in una zona strategica, è situato ai margini del futuro polo sportivo di Stabio, a due passi dalle Medie e dalla scuola dell’infanzia di via Luvee. Il mappale è completamente attorniato da proprietà comunali-cantonali e potrebbe accogliere lo Spazio giovani, l’asilo nido e altri spazi ad uso scolastico».

I prefabbricati in via Prati

L’idea di trasferire lì il centro giovani - che oggi si trova in via Prati in strutture prefabbricate che dovevano essere «provvisorie», si sottolinea nel testo - è venuta anche al Municipio. L’Esecutivo lo ha spiegato lunedì nel corso della seduta del Consiglio comunale. Quell’opzione però ha già dovuto essere scartata: «Già nel 2020 e ancora nei primi mesi del 2021 si erano aperte delle trattative con i proprietari» ha spiegato il Municipio. La possibilità di affittare quegli spazi non si è però concretizzata. «Il Comune ritiene molto interessante lo stabile in questione» ma non ha trovato un accordo. Sia per motivi economici, sia perché avrebbe voluto affittare solo parte dell’edificio e i proprietari sono intenzionati ad affittarlo interamente.

Tornando al centro giovani, il Municipio ha spiegato di essere stato in trattativa anche per utilizzare un altro stabile, quello in via Giulia che un tempo ospitava la Posta. Anche quell’opzione non si è però concretizzata.

Alternative per il centro giovani ad oggi non sembrano quindi essercene. Malgrado nell’interpellanza il GUS scriva che è «urgente trovare una nuova sistemazione logistica», il Municipio già qualche tempo fa aveva assicurato che i prefabbricati possono essere utilizzato ancora per molti anni.

Nel corso della prima parte della seduta del Legislativo di lunedì il Consiglio comunale ha accolto il Consuntivo 2020 (in rosso per 1,3 milioni di franchi), il messaggio chiedente la costituzione dell’Ente regionale per lo sport e quello chiedente l’integrazione del Servizio medico dentario regionale in seno al SAM.

