Vi ricordate l’incendio del 19 dicembre scorso alla PM Ecorecycling di Mendrisio? Quella notte si trattò di un rogo doloso (vedi articolo sotto) che mandò in fumo circa 5.000 pneumatici, ammorbando l’aria e inquinando anche acqua e suolo. All’indomani del disastro, da tutte le forze politiche erano giunte richieste di informazioni e, soprattutto, di spostare quel deposito di gomme a ridosso della zona residenziale. Oggi il Municipio di Mendrisio risponde in modo dettagliato a 4 interrogazioni dalle quali emerge che lo spostamento dell’attività di riciclaggio «sarebbe in ogni caso attuabile solo a lungo termine».

Deposito di pneumatici corretto

Se per un precedente incendio del 2016 all’azienda era stata comminata una multa per violazione formale della licenza edilizia (erano stoccati troppi pneumatici),...